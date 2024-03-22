«Кто умирал, тот знает, что жив». В Прикамье простятся с росгвардейцем, убитым на СВО

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Стало известно о гибели молодого росгвардейца из Пермского края на специальной военной операции. По данным администрации Оханского округа, Эдуард Поторочин был убит в населенном пункте Авдеевка на Донбассе — ему было 23 года. Прощание с ним состоится 23 марта в Оханске.
«Кто битым был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мёд. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что жив» — сказано на странице военного в соцсетях. Это немного измененное четверостишье Омара Хайяма.
Дату гибели мужчины чиновники не называют. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» он заходил 10 февраля 2024 года.