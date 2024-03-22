«Кто умирал, тот знает, что жив». В Прикамье простятся с росгвардейцем, убитым на СВО

Стало известно о гибели молодого росгвардейца из Пермского края на специальной военной операции. По данным администрации Оханского округа, Эдуард Поторочин был убит в населенном пункте Авдеевка на Донбассе — ему было 23 года. Прощание с ним состоится 23 марта в Оханске.