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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

На СВО под Авдеевкой убили 23-летнего росгвардейца из Пермского края

«Кто умирал, тот знает, что жив». В Прикамье простятся с росгвардейцем, убитым на СВО

22 марта 2024, 09:03
Фото: vk.com/public191472812 / 1MI

На СВО под Авдеевкой убили 23-летнего росгвардейца из Пермского края

Похороны военного состоятся 23 марта.

Стало известно о гибели молодого росгвардейца из Пермского края на специальной военной операции. По данным администрации Оханского округа, Эдуард Поторочин был убит в населенном пункте Авдеевка на Донбассе — ему было 23 года. Прощание с ним состоится 23 марта в Оханске.

«Кто битым был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мёд. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что жив» — сказано на странице военного в соцсетях. Это немного измененное четверостишье Омара Хайяма.

Дату гибели мужчины чиновники не называют. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» он заходил 10 февраля 2024 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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