МСП Банк вошел в топ-6 кредитных организаций, финансирующих субъекты МСП

В 2023 году МСП Банк также достиг рекордного показателя по чистой прибыли, самого высокого с 2018 года, — 1,2 миллиарда рублей, что говорит о приросте на 45%. Стоит отметить, что МСП Банк известен как активный участник реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемого под контролем первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.