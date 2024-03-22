МСП Банк вошел в топ-6 кредитных организаций, финансирующих субъекты МСП

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Такой внушительный рост позволил МСП Банку, дочерней организации Корпорации МСП, занять шестое место в составленном агентством «Эксперт РА» рейтинге кредитных организаций, которые оказывают активную поддержку малому и среднему бизнесу, пишет gazeta.ru.
Гендиректор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич подчеркнул две основные цели, которые в банке видели после его докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Первая цель заключалась в наращивании числа предпринимателей, пользующихся финансовой поддержкой, и расширении объема выданных кредитов при положительной финансовой динамике. Вторая цель состояла в обеспечении финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала.
Исаевич отметил, что пересмотр внутренних процедур, улучшение скоринговой системы и внедрение цифровизации привели к тому, что банк стал прибыльным в 2022–2023 годах, при этом наблюдался рост как охвата, так и размеров финансовой поддержки. В планах на 2024 год заложен рост кредитного портфеля минимум на 20%.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что команда банка активно разрабатывает и более активно внедряет адресные продукты, предполагающие поддержку реального сектора экономики, включая высокотехнологичные и производственные компании и предприятия из сферы туризма. Это повлекло существенные изменения в структуре кредитного портфеля банка, увеличив долю промышленных предприятий до 31% (56% прироста к 2022 году) и организаций сферы услуг до 22% (48% к 2022 году).
В 2023 году МСП Банк также достиг рекордного показателя по чистой прибыли, самого высокого с 2018 года, — 1,2 миллиарда рублей, что говорит о приросте на 45%. Стоит отметить, что МСП Банк известен как активный участник реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемого под контролем первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.