МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен

«Антарктида — сложный с точки зрения климата и логистики регион, поэтому строительство телекоммуникационной сети здесь — это вызов. Хотя колебания температур вблизи Беллинсгаузена невелики, погода часто бывает неустойчивой и облачной с осадками в виде снега, дождя, мороси. На станции круглый год проходят метеорологические и океанографические наблюдения, исследования, поэтому мобильная связь и сеть NB-IoT упростит взаимодействие при подготовке и проведении научно-инженерных изысканий. Полярникам, которые работают здесь, важно оставаться на связи с коллегами и близкими. МТС уже не первый год совершенствует сеть в Антарктике: мы единственные из отечественных операторов, кто провёл связь на станциях Прогресс, Новолазаревская, Восток, Мирный. На Прогрессе мы также развернули сеть NB-IoT», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.