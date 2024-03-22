На СВО убили бывшего военного из Прикамья во время доставки гуманитарной помощи

В краснокамском швейбате «Красная кама» уточняют, что в последний раз видели волонтера 22 февраля, когда он забирал гуманитарную помощь. Убили его 29 февраля. При этом волонтеры утверждают, что семья Александра останется без компенсации за гибель родственника в зоне СВО, так как он уехал туда как гражданский, а не как военный.