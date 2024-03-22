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На СВО убили бывшего военного из Прикамья во время доставки гуманитарной помощи

На СВО убили бывшего военного из Прикамья во время доставки гуманитарной помощи

22 марта 2024, 03:37
Фото: vk.com/public222755998 / vk.com/krasnokrug
Мужчина уехал доставлять гуманитарную помощь, но обратно живым не вернулся.

На СВО был убит бывший участник спецоперации Александр Кунакбаев. В последнее время он был волонтером, доставлял гуманитарную помощь участникам СВО. Прощание с ним состоится утром 22 марта, сообщает администрация Краснокамского округа в социальных сетях.

В краснокамском швейбате «Красная кама» уточняют, что в последний раз видели волонтера 22 февраля, когда он забирал гуманитарную помощь. Убили его 29 февраля. При этом волонтеры утверждают, что семья Александра останется без компенсации за гибель родственника в зоне СВО, так как он уехал туда как гражданский, а не как военный.

Одна из волонтеров отмечает, что мужчина сам приходил к ним, говорил, что нужно военным, отвозил гуманитарную помощь: «Забрал гуманитарку, отправили с молитвой и надеялись на скорую встречу. До сих пор не верится, в наших сердцах он живой». 

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#Военная операция на Украине#Пермь
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