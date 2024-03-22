Нападение на «Крокус Сити Холл». Что известно на данный момент

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В Москве в «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, после которой прозвучал взрыв и начался пожар. СМИ сообщают о 12 погибших — и это примерные цирфы.
Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу, сообщает telegam-канал Baza. По его данным, погибли 12 человек. После стрельбы произошел взрыв, начался пожар. В «Крокусе» на данный момент могут быть заблокированы более 100 человек. На момент начала стрельбы музыканты находились в гримерке.
По данным канала «Военный обозреватель», к месту теракта в «Крокус Сити Холле» для поиска и ликвидации террористов выдвинулся спецназ.