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«Пермские медведи» прошли в «Финал четырех» Кубка России по гандболу

«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России

22 марта 2024, 11:30
Фото: «ГК „ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ“» во ВКонтакте

«Пермские медведи» прошли в «Финал четырех» Кубка России по гандболу

Гандбольный клуб одержал победу со счетом в 32:30.

Сегодня, 22 марта, пермский гандбольный клуб «Пермские медведи» прошли в «Финал четырех» Кубка России, вырвав победу у «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом спортивный клуб сообщил в социальных сетях.

По словам главного тренера ГК «Пермские медведи» Валентина Бузмакова, обе команды показали, что такое хороший гандбол и хорошее противостояние. «Хочется порадоваться за эту сильную победу, хочется поблагодарить болельщиков, хочется поблагодарить команду за самоотдачу. Мы сегодня не проиграть», сказал Бузмаков.

Пермский клуб одержал победу со счётом 32:30. Первая игра в культурной столице России также закончилась победой команды из Перми — 32:31.

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#Гандбол#Кубок россии#Зенит#Пермские медведи#Финал четырех
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