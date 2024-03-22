«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сегодня, 22 марта, пермский гандбольный клуб «Пермские медведи» прошли в «Финал четырех» Кубка России, вырвав победу у «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом спортивный клуб сообщил в социальных сетях.
По словам главного тренера ГК «Пермские медведи» Валентина Бузмакова, обе команды показали, что такое хороший гандбол и хорошее противостояние. «Хочется порадоваться за эту сильную победу, хочется поблагодарить болельщиков, хочется поблагодарить команду за самоотдачу. Мы сегодня не проиграть», сказал Бузмаков.
Пермский клуб одержал победу со счётом 32:30. Первая игра в культурной столице России также закончилась победой команды из Перми — 32:31.