«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России

По словам главного тренера ГК «Пермские медведи» Валентина Бузмакова, обе команды показали, что такое хороший гандбол и хорошее противостояние. «Хочется порадоваться за эту сильную победу, хочется поблагодарить болельщиков, хочется поблагодарить команду за самоотдачу. Мы сегодня не проиграть», сказал Бузмаков.