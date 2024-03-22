Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Пермские рыбаки рассказали, где в Пермском крае лучше всего рыбачить весной. Александр Некрасов рыбак с 40-летним стажем. По его словам, раньше он ездил по всему краю: в город Чермоз, поселок Ильинский, деревню Мостовая. Но сейчас он выбирает более приближенные места, рекомендует ездить на Каму в Полазну, в Голованово на Чусовую.
«Это порядка 20 — 50 км. Рыба тут есть всякая, главное настроиться и поймать. Но это тоже не самое главное. Важен сам процесс рыбалки — это поиск, поимка, вываживание крупной, если попалась», — пояснил Некрасов Properm.ru.
Рыбак Вячеслав Салмин рассказал, что рыбачить можно, везде, где есть водоемы, но лучше выбирать реки, так как там есть течение и вода насыщена кислородом: «Кама, Сылва, Чусовая. Все в пределах 100-200 км от города. Если есть техника — добраться до любого участка реки несложно».
Александр Некрасов отметил, что в весенней рыбалке «весь кайф». Реки в это время обмелели, концентрация рыбы увеличилась. Вячеслав Салмин считает, что рыбалка в это время года очень популярна.
«Знаю многих кто ездит на подледную рыбалку только в марте–апреле. Природа оживает, текут ручьи, талая вода и вместе с ней кислород и различный корм пробиваются под лед, рыба активизируется и активно кормится. Поэтому многие и любят весеннюю рыбалку — поймать рыбу может даже не совсем опытный рыболов», — добавил Салмин.
Рыба начинает активнее клевать уже после того, как начнет таять лед. При этом клюют даже теплолюбивые сомы: «А остальная и подавно — мирная и хищники. Я ловлю окуня, судака, щуку, налима, леща, густеру, плотву», — рассказал Салмин.
Пермяки отмечают, что стоит использовать пешню для проверки льда перед собой — это лом для создания прорубей c деревянной ручкой. На шее стоит нести «спасалки» — два острых гвоздя на ручках, чтобы выбрать на лед, если провалишься. Весной лед становится рыхлым.
Александр Некрасов начал рыбачить, когда ему было пять лет — это было 65 лет назад. Тогда рыбу ловили иначе, но сейчас все изменилось благодаря современным технологиям, которые помогут уйти домой не с пустыми руками: появились эхолоты, позволяющие узнать рельеф дна и наличие рыбы. Сам Некрасов учился рыбачить по книге Леонида Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб».
Вячеслав Салмин посоветовал чаще выезжать на реку, ведь на диване точно рыбу не поймешь.
В МЧС отмечают, что с приходом весны особое внимание стоит обращать на лед, сохраняющийся на водоемах. Перед выходом на лед стоит проверить его прочность, ударив по льду твердым предметом, но только не ногой — так поступать небезопасно. Если после первого сильного удара вы увидите воду, то это означает, что лед тонкий и небезопасный — выходить на него нельзя.
Если в этот момент вы уже находитесь на льду, но решили проверить, то стоит сразу же отойти по своим следам к берегу. Передвигаться в этом случае необходимо скользящими шагами, не отрывая ноги ото льда, расставив их на ширину плеч.
При передвижении по льду стоит внимательно приглядываться к его поверхности, нужно обходить места, покрытые толстым слоем снега. Безопасный лед — это лед с зеленоватым оттенком, толщина которого достигает минимум семь сантиметров.
Если вы рыбачите не одни, а группой, соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы не создавать дополнительное давление на лед. Расстояние между людьми стоит сохранять около 5-6 м. В том случае, если у вас с собой есть какой-либо груз, повесьте его на одно плечо, чтобы как можно скорее освободиться от тяжести, если начнете проваливаться под лед.
Если вы уже провалились под лед, то нужно широко раскинуть руки по кромкам, чтобы не погрузиться под воду с головой. Выползать на лед стоит грудью, поочередно вытаскивая ноги. Не стоит сразу же принимать вертикальное положение, лежите на спине, откатитесь от опасного места.
В МЧС рекомендуют не подходить к человеку, который тонет, а лечь на живот и подползти к нему, чтобы не оказывать дополнительного давления на лед. Дайте пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф.
Если ничего похожего рядом не оказалось, то попытайтесь вытащить человека своими силами. Лягте на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, помощь должны оказывать как минимум два человека.
Для оказания первой помощи необходимо как можно скорее переодеть потерпевшего в сухую одежду, выпить горячий чай, растереться водкой или спиртом. Параллельно вызовите скорую помощь.
Погружать человека в горячую ванну сразу после ЧП нельзя, так как у него может не выдержать сердце, но можно в теплую воду — около 37 градусов.