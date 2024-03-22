Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места

Если вы рыбачите не одни, а группой, соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы не создавать дополнительное давление на лед. Расстояние между людьми стоит сохранять около 5-6 м. В том случае, если у вас с собой есть какой-либо груз, повесьте его на одно плечо, чтобы как можно скорее освободиться от тяжести, если начнете проваливаться под лед.