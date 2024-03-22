Пермский губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в «Крокус Сити холл»

Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу. По данным telegram-канала 112, погибли 40 человек. Число пострадавших уточняется. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте.