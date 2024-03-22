Пермский губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в «Крокус Сити холл»

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в подмосковном «Крокус Сити холле». Соболезнования родным и близким погибших он принес в telegram-канале.
«Страшная трагедия в Крокус сити. Преступники напали на беззащитных людей. Ничем неоправданная бесчеловечность и жестокость. Соболезнования родным и близким погибших. Молимся за спасение пострадавших», — написал глава региона.
Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу. По данным telegram-канала 112, погибли 40 человек. Число пострадавших уточняется. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте.