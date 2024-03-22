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Пермский губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в «Крокус Сити холл»

Пермский губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в «Крокус Сити холл»

22 марта 2024, 19:03
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, погибли 40 человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в подмосковном «Крокус Сити холле». Соболезнования родным и близким погибших он принес в telegram-канале.

«Страшная трагедия в Крокус сити. Преступники напали на беззащитных людей. Ничем неоправданная бесчеловечность и жестокость. Соболезнования родным и близким погибших. Молимся за спасение пострадавших», — написал глава региона.

Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу. По данным telegram-канала 112, погибли 40 человек. Число пострадавших уточняется. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте.

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