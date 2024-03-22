Пермский студент, задержанный за планы поджечь военкоматы, помогает найти сообщников

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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С пермским студентом Кириллом Замалеевым, которого обвиняют в приготовлении к совершению теракта, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает РБК-Пермь. Оно нужно для изобличения соучастников студента из ВСУ. Пермяка обвиняют в том, что он планировал за $400 поджечь два военкомата в краевой столице. Парень по инструкции из интернета подготовил взрывное устройство, его испытания закончились неудачей. В тот же день силовики его задержали, поместили в СИЗО.
Подробности расследования стали известны во время заседания суда, на котором пермяк пытался добиться выхода из СИЗО. Осмотр телефона пермяка позволил найти пользователей, которые, по предварительным данным, находятся на Украине. Некоторые из них служили в ВСУ.
Защитник парня просил суд перевести Кирилла Замалеева под домашний арест, утверждая, что о госизмене пермяк не думал, но суд оставил обвиняемого в СИЗО.