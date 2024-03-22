Пермский студент, задержанный за планы поджечь военкоматы, помогает найти сообщников

С пермским студентом Кириллом Замалеевым, которого обвиняют в приготовлении к совершению теракта, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает РБК-Пермь. Оно нужно для изобличения соучастников студента из ВСУ. Пермяка обвиняют в том, что он планировал за $400 поджечь два военкомата в краевой столице. Парень по инструкции из интернета подготовил взрывное устройство, его испытания закончились неудачей. В тот же день силовики его задержали, поместили в СИЗО.