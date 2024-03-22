Пермский цирк не будут реконструировать как минимум три ближайших года

По словам руководителя, в 2026 году планируется начать реконструкцию цирков в Уфе и Кирове, где проектно-сметная документация готова уже давно. «Когда будет [реконструирован] Пермский цирк — неизвестно, но мы прикладываем все возможные усилия, чтобы как можно быстрее этот процесс был запущен», — сказала Бушкова. Она также отметила, что сейчас компания пытается войти с проектом реконструкции цирка в федеральный нацпроект «Культура России», чтобы получить необходимое финансирование.