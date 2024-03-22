Пермский цирк не будут реконструировать как минимум три ближайших года

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Пермский государственный цирк не будет реконструирован в ближайшие три года, финансирование на эти цели пока не предусмотрено в бюджете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора ФКП «Росгосцирк» Татьяну Бушкову.
«На сегодняшний день при содействии города разработан проект реконструкции Пермского цирка. Сейчас мы передаем этот проект на экспертизу. Но, к сожалению, одно дело — сделать проект, другое — получить под него финансирование. Пока строки в бюджете нет. Проект бюджета на ближайшие три года недавно утвердил Минкульт [России], пока Пермского цирка нет в планах», — рассказала агентству Бушкова.
По словам руководителя, в 2026 году планируется начать реконструкцию цирков в Уфе и Кирове, где проектно-сметная документация готова уже давно. «Когда будет [реконструирован] Пермский цирк — неизвестно, но мы прикладываем все возможные усилия, чтобы как можно быстрее этот процесс был запущен», — сказала Бушкова. Она также отметила, что сейчас компания пытается войти с проектом реконструкции цирка в федеральный нацпроект «Культура России», чтобы получить необходимое финансирование.
Колерный паспорт обновленного фасада цирка уже утвеждён департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми. Новый фасад будет демонстрировать метрический ритм — чередование однотипных элементов. Для их создания планируется использовать керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах. На новом фасаде будет смонтирована архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.