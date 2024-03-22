Пермского застройщика оштрафовали на 475 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Пермское УФАС России привлекло АО «ПЗСП» к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Компания должна будет выплатить 475 тыс. рублей, пишет пресс-служба УФАС.
Антимонопольное дела в отношении ПЗСП И ПТЖБ были возбуждены еще летом 2022 года. Тогда выяснилось, что «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» с конца 2021 года по июнь 2022 года подняли стоимость газобетона почти в два раза. Причины роста цен обоснованы не были. Предприятия злоупотребляли доминирующим положением на товарном рынке, пришли к выводу в УФАС.
В феврале 2024 года стало известно, что УФАС оштрафовало «ПТЖБ» на 475 тыс. рублей за нарушение Закона о защите конкуренции.