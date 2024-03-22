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Пермского застройщика оштрафовали на 475 тысяч рублей

Пермского застройщика оштрафовали на 475 тысяч рублей

22 марта 2024, 08:39
Фото: vk.com/ptgb_zavod
ПЗСП и ПТЖБ с конца 2021 года по июнь 2022 года завысили стоимость газобетонных блоков практически в два раза.

Пермское УФАС России привлекло АО «ПЗСП» к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Компания должна будет выплатить 475 тыс. рублей, пишет пресс-служба УФАС.

Антимонопольное дела в отношении ПЗСП И ПТЖБ были возбуждены еще летом 2022 года. Тогда выяснилось, что «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» с конца 2021 года по июнь 2022 года подняли стоимость газобетона почти в два раза. Причины роста цен обоснованы не были. Предприятия злоупотребляли доминирующим положением на товарном рынке, пришли к выводу в УФАС.

В феврале 2024 года стало известно, что УФАС оштрафовало «ПТЖБ» на 475 тыс. рублей за нарушение Закона о защите конкуренции.

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