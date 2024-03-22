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Пермячка отсудила у водителя скорой помощи компенсацию за сломанную руку

Пермячка отсудила у водителя скорой помощи компенсацию за сломанную руку

22 марта 2024, 04:24
Фото: ideogram.ai
Женщина требовала 700 тыс. рублей.

Пермячка сломала руку в автомобиле скорой помощи. Женщину вместе с мужем перевозили из больницы имени Гринберга в другое медучреждение. На одной из улиц водитель скорой резко остановился перед красным сигналом светофора. Из-за этого пермячка упала на пол, получила закрытый перелом лучевой кости, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

При этом водитель продолжил движение, не обращая внимание на травму женщины. На следующий день он предложил пострадавшей компенсацию в 20 тыс. рублей, однако она отказалась. Мировой суд признал водителя виновным в административном правонарушении.

Позже женщина подала в суд, требуя компенсировать моральный ущерб — она три месяца была на больничном, а рука до сих пор болит. Она требовала с водителя 700 тыс. рублей. Суд встал на сторону пострадавшей, но уменьшил размер компенсации до 150 тыс. рублей.

Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

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#Суд#Медицина в Прикамье#Пермь
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