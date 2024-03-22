Пермячка отсудила у водителя скорой помощи компенсацию за сломанную руку

Позже женщина подала в суд, требуя компенсировать моральный ущерб — она три месяца была на больничном, а рука до сих пор болит. Она требовала с водителя 700 тыс. рублей. Суд встал на сторону пострадавшей, но уменьшил размер компенсации до 150 тыс. рублей.