Пермяк заплатит штраф за публикации в соцсетях

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Прокуратура Ленинского района Перми в ходе мониторинга интернета выявила в одной из крупных социальных сетей публикации, привлекшие их внимание. Подробности сообщают в прокуратуре региона.
Публикации содержали высказывания, выражающие негативную оценку в отношении одного из народов. Автор данных сообщений впоследствии был установлен.
По итогам проверки прокурором в отношении указанного пользователя соцсетей было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Ленинским районным судом Перми гражданин был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.