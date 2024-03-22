properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Пермяк заплатит штраф за публикации в соцсетях

Пермяк заплатит штраф за публикации в соцсетях

22 марта 2024, 14:12
Фото: properm.ru
Мужчина негативно отозвался о неназванной национальности.

Прокуратура Ленинского района Перми в ходе мониторинга интернета выявила в одной из крупных социальных сетей публикации, привлекшие их внимание. Подробности сообщают в прокуратуре региона.

Публикации содержали высказывания, выражающие негативную оценку в отношении одного из народов. Автор данных сообщений впоследствии был установлен.

По итогам проверки прокурором в отношении указанного пользователя соцсетей было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ленинским районным судом Перми гражданин был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Читайте также:
Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из БерезниковДва молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточниковТрейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам
#Интернет#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Прокуратура#Разжигание розни
Подпишитесь
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе
Сегодня, 11:57
Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
Сегодня, 09:52
При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
Сегодня, 11:35
В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов
Сегодня, 12:22
До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов
Сегодня, 11:38
Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:02
"