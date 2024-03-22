Подписал контракт, несмотря на бронь. В Чусовом простились с погибшим на СВО военным

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
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Updated Сегодня, 11:24
Сегодня, 22 марта, в Чусовском городском округе простились с 49-летним уроженцем поселка Селянка Вячеславом Давыдовым. Мужчина родился 20 ноября 1974 года в поселке Селянка. После окончания школы служил по призыву в должности старшего моториста, затем работал монтером пути на железной дороге в Левшинской дистанции пути.
Как сообщил глава администрации округа Сергей Белов в соцсети «ВКонтакте», у мужчины остались дети и жена. Давыдов решил пойти на СВО, несмотря на наличие брони от мобилизации. Он заключил контракт о прохождении службы в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона гвардейского полка. Мужчина за время службы повысился до командира отделения.
В ходе СВО 10 декабря текущего года младший сержант Вячеслав Давыдов погиб при выполнении задач спецоперации.