Подписал контракт, несмотря на бронь. В Чусовом простились с погибшим на СВО военным

Как сообщил глава администрации округа Сергей Белов в соцсети «ВКонтакте», у мужчины остались дети и жена. Давыдов решил пойти на СВО, несмотря на наличие брони от мобилизации. Он заключил контракт о прохождении службы в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона гвардейского полка. Мужчина за время службы повысился до командира отделения.