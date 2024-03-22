Погиб три недели назад. Инспектор ДПС из Осинского округа убит на СВО

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Власти Осинского городского округа сообщили о гибели на СВО 42-летнего жителя Пермского края Дмитрия Горина. Мужчина был убит три недели назад, 1 марта.
Дмитрий Горин родился 4 апреля 1981 года в деревне Шавкуново Кунгурского района. Учился в селе Ашап Ординского района, затем поступил в аграрный техникум в Осе на специальность «Ветеринария». В 2003–2005 годах прошел службу в армии, а затем устроился в органы внутренних дел инспектором ДПС. Дмитрий проработал на этом посту 13 лет.
Как рассказали в пресс-службе администрации Осинского округа, погибший попал в зону СВО в ходе частичной мобилизации. 9 августа минувшего года получил медаль Минобороны РФ «За разминирование». Гражданская панихида пройдет завтра, 23 марта, в 10:00, рядом с Осинским дворцом культуры (ул. Максима Горького, 71).