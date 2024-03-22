Погиб три недели назад. Инспектор ДПС из Осинского округа убит на СВО

Дмитрий Горин родился 4 апреля 1981 года в деревне Шавкуново Кунгурского района. Учился в селе Ашап Ординского района, затем поступил в аграрный техникум в Осе на специальность «Ветеринария». В 2003–2005 годах прошел службу в армии, а затем устроился в органы внутренних дел инспектором ДПС. Дмитрий проработал на этом посту 13 лет.