Пермского предпринимателя обвиняют в мошенничестве со средствами нацпроекта

С 18 января по 21 января этого года предприниматель, совместно с неустановленными лицами, под видом реализации билетов на культурное мероприятие, которое проводилось в Осе, путем обмана и злоупотребления доверием похитили более 1 миллиона рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации. Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура» в виде выплаты гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в целях посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры («Пушкинская карта»).