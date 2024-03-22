Пермского предпринимателя обвиняют в мошенничестве со средствами нацпроекта

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:52
В Перми заключён под стражу индивидуальный предприниматель, подозреваемый в хищении средств национального проекта «Культура». Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С 18 января по 21 января этого года предприниматель, совместно с неустановленными лицами, под видом реализации билетов на культурное мероприятие, которое проводилось в Осе, путем обмана и злоупотребления доверием похитили более 1 миллиона рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации. Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура» в виде выплаты гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в целях посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры («Пушкинская карта»).
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По ходатайству следствия судом в отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствием ему будет предъявлено обвинение.