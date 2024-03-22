После публикации Properm.ru УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным

УК «Экском», представители которой, по словам жителей дома на Глеба Успенского, 5 намеренно прорезали отверстие в канализационной трубе в подвале дома, отреагировали на публикацию в Properm.ru. Как и инспекция государственного жилищного надзора. В ИГЖН сообщили, что представители УК выезжали на место, заварили канализационную трубу, и теперь в подвале на Глеба Успенского, 5 сухо и чисто.