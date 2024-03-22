После публикации Properm.ru УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
УК «Экском», представители которой, по словам жителей дома на Глеба Успенского, 5 намеренно прорезали отверстие в канализационной трубе в подвале дома, отреагировали на публикацию в Properm.ru. Как и инспекция государственного жилищного надзора. В ИГЖН сообщили, что представители УК выезжали на место, заварили канализационную трубу, и теперь в подвале на Глеба Успенского, 5 сухо и чисто.
Это неправда. В подвале осталось всё, что вытекло из канализационной трубы за неопределенное время. И конечно, остался запах.
«Там же всё, всё осталось, никто ничего не вычистил, А сейчас начнется жара: мухи, комары, крысы, антисанитария! Это чревато болезнями!» — возмущаются жители. В Роспотребнадзор по Пермскому краю они уже обратились. По словам собственников квартир, необходима чистка и дезинфекция затопленного канализационными стоками подвала.