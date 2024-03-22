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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:48

В Перми УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным

После публикации Properm.ru УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным

22 марта 2024, 05:18
Фото: properm.ru

В Перми УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным

Жители дома на Глеба Успенского жаловались в ИГЖН, в УК, в администрацию на невыносимый запах. Выяснилось, что в канализационной трубе дыра, из нее стоки затопили подвал. Управляющая организация на жалобы жителей не реагировала.

УК «Экском», представители которой, по словам жителей дома на Глеба Успенского, 5 намеренно прорезали отверстие в канализационной трубе в подвале дома, отреагировали на публикацию в Properm.ru. Как и инспекция государственного жилищного надзора. В ИГЖН сообщили, что представители УК выезжали на место, заварили канализационную трубу, и теперь в подвале на Глеба Успенского, 5 сухо и чисто.

Это неправда. В подвале осталось всё, что вытекло из канализационной трубы за неопределенное время. И конечно, остался запах.

Это отверстие в трубе УК «Экском» сначала сделали, по словам жителей, потом заварилиЭто отверстие в трубе УК «Экском» сначала сделали, по словам жителей, потом заварили
Это отверстие в трубе УК «Экском» сначала сделали, по словам жителей, потом заварили
Фото: properm.ru

«Там же всё, всё осталось, никто ничего не вычистил, А сейчас начнется жара: мухи, комары, крысы, антисанитария! Это чревато болезнями!» — возмущаются жители. В Роспотребнадзор по Пермскому краю они уже обратились. По словам собственников квартир, необходима чистка и дезинфекция затопленного канализационными стоками подвала.

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#Коммунальный рай#Жкх#Жкх перми
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