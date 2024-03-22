При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На Пермском пороховом заводе сегодня, 22 марта, произошло ЧП. При обрушении перекрытия пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «112». Информацию неофициально подтверждают и источники Properm.ru в правоохранительных органах.
По информации Telegram-канала, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании завода. Тогда на них обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате были госпитализированы три сотрудника, еще двух врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь на месте.