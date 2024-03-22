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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди

При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди

22 марта 2024, 11:35
Фото: properm.ru
Официальной информации о случившемся пока не поступало.

На Пермском пороховом заводе сегодня, 22 марта, произошло ЧП. При обрушении перекрытия пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «112». Информацию неофициально подтверждают и источники Properm.ru в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании завода. Тогда на них обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате были госпитализированы три сотрудника, еще двух врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь на месте.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пороховой завод#Пермский пороховой завод
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