При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди

По информации Telegram-канала, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании завода. Тогда на них обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате были госпитализированы три сотрудника, еще двух врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь на месте.