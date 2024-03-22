При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина

Погибшая женщина выгуливала своих собак на улице, и снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах. Также погибла одна из собак, вторую забрала дочь женщины. Кроме того, в результате обстрела повреждено 12 автомобилей, четыре из них сгорели полностью. В некоторых домах и учреждениях выбиты окна.