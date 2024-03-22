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В результате обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина

22 марта 2024, 07:46
Фото: bel.ru / t.me/IABelRu

В результате обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина

Пострадали люди, жилые дома и учреждения, полностью сгорело несколько автомобилей.

Сегодня утром, 22 марта, Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что известно об одной погибшей и двух пострадавших белгородцах. По предварительной информации, ранены женщина — у нее осколочное ранение ноги, а также мужчина — закрытая черепно-мозговая травма, пишет bel.ru. Сейчас они госпитализированы в больницу.

Погибшая женщина выгуливала своих собак на улице, и снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах. Также погибла одна из собак, вторую забрала дочь женщины. Кроме того, в результате обстрела повреждено 12 автомобилей, четыре из них сгорели полностью. В некоторых домах и учреждениях выбиты окна.

В Минобороны подтвердили, что около 7:30 восемь снарядов ракетной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожены над Белгородской областью — сработали средства ПВО.

Белгородскую область практически ежедневно стали обстреливать со стороны ВСУ еще в начале СВО. Известно о десятках пострадавших и погибших жителей.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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