С 5 по 7 апреля в Москве пройдут Дни пермского кино

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Москве с 5 по 7 апреля в Центральном доме кинематографистов состоятся Дни пермского кино. Жители столицы познакомятся как с архивными, так и с современными кинокартинами, снятыми пермскими режиссерами и московскими съемочными командами. Об этом сообщил «Новый компаньон».
В программу анонсированного мероприятия вошли 19 фильмов. Первым к показу представят «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», кино было снято почти 60 лет назад в Перми. Завершится фестиваль документальным фильмом «Эвакуационный роман», снятый в 2011 Борисом Караджевым.
«Жители Москвы смогут увидеть всю палитру пермского кинематографа: „Сердце Пармы“, снятый в Пермском крае по роману Алексея Иванов, детский поучительный мультсериал „Капризка“, огромную программу документального кино — то, чем Пермь славится во всей киноиндустрии, и многие другие фильмы», сообщает проект «Пермь как фильм» во ВКонтакте.
В список также вошли «Вернувшийся домой» (2023), «Семейный портрет» (2023) и «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» (2020).