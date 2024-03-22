С 5 по 7 апреля в Москве пройдут Дни пермского кино

В Москве с 5 по 7 апреля в Центральном доме кинематографистов состоятся Дни пермского кино. Жители столицы познакомятся как с архивными, так и с современными кинокартинами, снятыми пермскими режиссерами и московскими съемочными командами. Об этом сообщил «Новый компаньон».