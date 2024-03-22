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Updated Сегодня, 19:36

СМИ: В подмосковном «Крокус Сити холле» погибли 40 человек

СМИ: В подмосковном «Крокус Сити холле» погибли 40 человек

22 марта 2024, 18:27
Музыканты группы «Пикник» не пострадали.

По данным telegram-канала 112, в подмосковном «Крокусе Сити Холле» погибли уже 40 человек. Концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский сообщил, что артисты группы не пострадали, пишет SHOT. На крыше «Крокус сити холла» находятся люди, ожидающие помощи, передает ТАСС.

Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу. К месту теракта в «Крокус Сити Холле» для поиска и ликвидации террористов выдвинулся спецназ.

#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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