СМИ: В подмосковном «Крокус Сити холле» погибли 40 человек

Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание и открыли стрельбу. К месту теракта в «Крокус Сити Холле» для поиска и ликвидации террористов выдвинулся спецназ.