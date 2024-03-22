Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае

Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», в Прикамье в субботу в северных районах прогнозируются снег, мокрый снег и снег с дождем, местами они будут умеренными. В отдельных территориях осадков не ожидается, где-то по краю образуется и гололедица. Температура воздуха ночью -5…0°, на юге до -9°, днем +3…+8°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В Перми преимущественно без осадков, ночью -5…-3°, днем +4…+6°.