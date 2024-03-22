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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В выходные 23 и 24 марта в Прикамье ожидаются дожди, снег и тепло

Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае

22 марта 2024, 09:52
Фото: ideogram.ai

В выходные 23 и 24 марта в Прикамье ожидаются дожди, снег и тепло

В воскресенье в регионе будет ветрено.

Эти выходные, 23 и 24 марта, в Пермском крае будут облачными, пройдут осадки. На погодные условия повлияет циклон, особенно это касается северных районов. Ночью в регионе из-за облачности будет существенно теплее, а днем прогнозируется более прохладная погода, чем в последние дни.

Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», в Прикамье в субботу в северных районах прогнозируются снег, мокрый снег и снег с дождем, местами они будут умеренными. В отдельных территориях осадков не ожидается, где-то по краю образуется и гололедица. Температура воздуха ночью -5…0°, на юге до -9°, днем +3…+8°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В Перми преимущественно без осадков, ночью -5…-3°, днем +4…+6°.

В воскресенье в регионе сохранятся небольшие, местами умеренные осадки и гололедица в отдельных районах. Ночью похолодает до -4…0°, днем прогнозируется +1…+6°. В Перми также пройдут небольшие осадки, образуется гололедица. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +4…+6°. И в краевой столице, и в территориях ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.

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