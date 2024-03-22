properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Стало известно, как будет выглядеть Гостиный двор в Кунгуре после реставрации

Стало известно, как будет выглядеть Гостиный двор в Кунгуре после реставрации

22 марта 2024, 16:35
Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Работы планируют начать в 2025 году.

Краевая Инспекции по охране объектов культурного наследия обнародовала акт историко-культурной экспертизы проекта по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре и эскизы здания после завершения работ.

Планируется провести большие восстановительные работы, в том числе по усилению фундаментов, ремонту трещин в бутовой и кирпичной кладке здания. Реставрация предполагает переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи. Будут переустроены чердачные перекрытия, восстановлена лепнина и другие элементы здания.

После реставрации на здании Гостиного двора должна появиться архитектурная подсветка. Исторический объект будет оборудован пожарной сигнализацией, а входные группы приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас краевые власти намеренны объявить конкурс по поиску подрядчика для проведения работ по сохранению объекта. К работам планируется приступить с 2025 года.

Гостиный двор — объект культурного наследия федерального значения. Здание построили в конце XIX века. Оно было центром торговли Кунгура и стало символом его купеческого наследия. Гостиный двор — единственный сохранившийся на Урале образец таких строений, другие аналогичные сооружения сохранились только в Санкт-Петербурге и Костроме.

В марте 2019 года обрушилась часть крыши здания. Деревянные балки не выдержали тяжести мокрого снега. После этого региональные власти анонсировали планы по реконструкции памятника с его приспособлением под современные нужды. Завершить работы чиновники собирались в 2021 году.

Читайте также:
На майские праздники в Перми будут охранять 42 памятникаВ Перми установят памятник участникам спецоперации с ликом князя ВладимираНа Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева
#Памятник архитектуры#Памятник#Культура#Гостиный двор
Подпишитесь
Нападение на «Крокус Сити Холл». Что известно на данный момент
Сегодня, 18:00
Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
Сегодня, 09:52
При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
Сегодня, 11:35
В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов
Сегодня, 12:22
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе
Сегодня, 11:57
Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае
Сегодня, 11:02
"