Стало известно, как будет выглядеть Гостиный двор в Кунгуре после реставрации

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Краевая Инспекции по охране объектов культурного наследия обнародовала акт историко-культурной экспертизы проекта по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре и эскизы здания после завершения работ.
Планируется провести большие восстановительные работы, в том числе по усилению фундаментов, ремонту трещин в бутовой и кирпичной кладке здания. Реставрация предполагает переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи. Будут переустроены чердачные перекрытия, восстановлена лепнина и другие элементы здания.
После реставрации на здании Гостиного двора должна появиться архитектурная подсветка. Исторический объект будет оборудован пожарной сигнализацией, а входные группы приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас краевые власти намеренны объявить конкурс по поиску подрядчика для проведения работ по сохранению объекта. К работам планируется приступить с 2025 года.
Гостиный двор — объект культурного наследия федерального значения. Здание построили в конце XIX века. Оно было центром торговли Кунгура и стало символом его купеческого наследия. Гостиный двор — единственный сохранившийся на Урале образец таких строений, другие аналогичные сооружения сохранились только в Санкт-Петербурге и Костроме.
В марте 2019 года обрушилась часть крыши здания. Деревянные балки не выдержали тяжести мокрого снега. После этого региональные власти анонсировали планы по реконструкции памятника с его приспособлением под современные нужды. Завершить работы чиновники собирались в 2021 году.