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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 12:55

В Минздраве сообщили о пострадавших при инциденте на Пермском пороховом заводе

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе

22 марта 2024, 11:57
Фото: 1MI

В Минздраве сообщили о пострадавших при инциденте на Пермском пороховом заводе

Рабочие бетонировали перекрытие и рухнули вниз.

Пять человек, пострадавших при обрушении перекрытий на Пермском пороховом заводе, госпитализированы с травмами. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести. Информация о поле и возрасте пациентов уточняется.

По данным источников Properm.ru, у всех пострадавших зафиксированы переломы и ушибленные травмы. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на рабочих обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. Инцидент произошел сегодня, 22 марта.

UPD. По информации источников Properm.ru, всего пострадали шесть рабочих: госпитализировано в больницу пять человек, один из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе Минтербеза Пермского края рассказали, что сегодня оперативному дежурному службы ГКУ Пермского края «Гражданская защита» поступило сообщение об обрушении опалубки между первым и вторым этажами в строящемся здании на территории порохового завода.

При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
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#Происшествия#Общество#Пермь#Пороховой завод#Минздрав#Пермский пороховой завод#Минздрав Прикамья
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