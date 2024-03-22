Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе

Пять человек, пострадавших при обрушении перекрытий на Пермском пороховом заводе, госпитализированы с травмами. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести. Информация о поле и возрасте пациентов уточняется.