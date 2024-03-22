Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Пять человек, пострадавших при обрушении перекрытий на Пермском пороховом заводе, госпитализированы с травмами. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести. Информация о поле и возрасте пациентов уточняется.
По данным источников Properm.ru, у всех пострадавших зафиксированы переломы и ушибленные травмы. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на рабочих обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. Инцидент произошел сегодня, 22 марта.
UPD. По информации источников Properm.ru, всего пострадали шесть рабочих: госпитализировано в больницу пять человек, один из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.
В пресс-службе Минтербеза Пермского края рассказали, что сегодня оперативному дежурному службы ГКУ Пермского края «Гражданская защита» поступило сообщение об обрушении опалубки между первым и вторым этажами в строящемся здании на территории порохового завода.