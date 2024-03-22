Суд отправил в колонию двух пермячек за покушение на сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Перми осудили двух женщин за покушение на сбыт наркотиков. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, летом 2022 года женщины были задержаны силовиками при попытке сбыта запрещенных веществ. Оказалось, что они были частью организованной группы. Пермячки забирали крупные партии наркотиков, фасовали на мелкие и распространяли по закладкам.
Суд приговорил одну из подсудимых к 7 годам и 8 месяцам, другую — к 7 годам и 6 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.
Вдобавок, в прокуратуре сообщают, что обвинение предъявлено 38-летней пермячке, которую задержали при попытке сбыта — у нее изъяли 16 свертков с наркотиками. В ближайшее время ее будут судить.