Суд отправил в колонию двух пермячек за покушение на сбыт наркотиков

В Перми осудили двух женщин за покушение на сбыт наркотиков. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, летом 2022 года женщины были задержаны силовиками при попытке сбыта запрещенных веществ. Оказалось, что они были частью организованной группы. Пермячки забирали крупные партии наркотиков, фасовали на мелкие и распространяли по закладкам.