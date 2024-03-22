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В Национальный агрегированный рейтинг вошли десять вузов из Прикамья

В Национальный агрегированный рейтинг вошли десять вузов из Прикамья

22 марта 2024, 09:36
Фото: properm.ru
На высоких позициях, в топ-100, Политех и Пермский университет
Сюжет
ПГНИУ

Два пермских вуза, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), — вошли в топ-100 Национального агрегированного рейтинга. Подробности есть на сайте рейтинга.

Национальный агрегированный рейтинг объединяет результаты 12 федеральных рейтингов вузов. Национальный агрегированный рейтинг создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования. В Национальном агрегированном рейтинге 2024 года представлены 686 вузов из разных регионов России, распределённых по 10 лигам — от премьер-лиги до 9-й лиги. В премьер-лиге — 40 вузов. В 1-й лиге, куда вошли ПГНИУ и ПНИПУ, — 78 вузов. Внутри лиг места не выделены, однако, по месту вуза в списке можно судить о том, где внутри каждой лиги находится вуз. Так, ПНИПУ находится выше ПГНИУ.

Помимо пермских политехнического и классического университетов в Национальный агрегированный рейтинг вошли также:

  • Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (3-я лига);
  • Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера (3-я лига);
  • Пермская государственная фармацевтическая академия (4-я лига);
  • Пермский государственный институт культуры (4-я лига);
  • Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова (5-я лига);
  • Чайковская государственная академия физической культуры и спорта (5-я лига);
  • Прикамский социальный институт (8-я лига);
  • Западно-Уральский институт экономики и права (9-я лига).

Заметим, что в прошлом году Прикамье также было представлено в агрегированном рейтинге 10 вузами, а вот в 2022 году представительство было уже, всего восемь университетов и институтов.

#ПГНИУ#Образование#ПНИПУ#Рейтинг#Рейтинг вузов
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