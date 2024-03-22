В Национальный агрегированный рейтинг вошли десять вузов из Прикамья

Национальный агрегированный рейтинг объединяет результаты 12 федеральных рейтингов вузов. Национальный агрегированный рейтинг создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования. В Национальном агрегированном рейтинге 2024 года представлены 686 вузов из разных регионов России, распределённых по 10 лигам — от премьер-лиги до 9-й лиги. В премьер-лиге — 40 вузов. В 1-й лиге, куда вошли ПГНИУ и ПНИПУ, — 78 вузов. Внутри лиг места не выделены, однако, по месту вуза в списке можно судить о том, где внутри каждой лиги находится вуз. Так, ПНИПУ находится выше ПГНИУ.