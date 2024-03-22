В Перми банду газовиков мотивировали на хорошую работу ударами рыбой по лицу

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Перми осудили банду лжегазовиков, от которых пострадали более 300 человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что организатором была женщина 1972 года рождения — она зарегистрировала ИП на свое имя.
Сотрудников она искала в интернете на должности монтажников пожарной сигнализации, их помощников, грузчиков. В итоге частью группы стали девять человек — их обучили психологическим методам общения с клиентами. Преступники каждый день репетировали речь с коллегами.
Жертвами, в основном, были пенсионеры. Злоумышленники ходили по квартирам в Перми и в других регионах, предлагая купить по завышенной цене газоанализаторы, противопожарные приборы. Газоанализаторы, стоящие около 500 рублей, продавали за 7 тыс. рублей.
Мошенники представлялись сотрудниками газовой службы или других госорганов. Потерпевших пугали тем, что они обязаны купить приборы, иначе им грозит уголовная статья. Преступники показывали потерпевшим поддельные удостоверения.
У мошенников была необычная система мотивации. Им давали план в начале дня, а те, кто не выполнял его, получали различные наказания: удар рыбой по лице, тортом, надевание пакета с углем на голову. За выполнение плана выплачивали премии.
Преступления пермяки совершали с июня 2018 года по июнь 2019 года. Двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, их дела рассмотрели в особом порядке. Остальных восемь участников группы судили отдельно — им назначили сроки в колонии общего режима от 1 до 3 лет.