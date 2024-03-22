В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
С 23 марта на автобусном маршруте №35 изменится расписание движения. Об этом сообщают в департаменте транспорта Перми.
Корректировки вводятся для повышения точности соблюдения расписания в условиях существующей дорожной обстановки, поясняют в дептрансе и просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием движения.
Напомним, с 1 марта маршрут был продлен до остановочного пункта «Улица Крисанова». Автобусы теперь следуют вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы следуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию выпущен дополнительный автобус.
Ранее общественного транспорта на этом направлении не было. Маршрут создал связь фонда поддержки участников СВО и нового здания музея PERMM с улицей Попова, где можно совершить пересадку на маршруты в другие районы города, дополнительно подчеркивают в мэрии.