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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов

В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов

22 марта 2024, 12:22
Фото: properm.ru
Корректировки связаны с дорожной обстановкой

С 23 марта на автобусном маршруте №35 изменится расписание движения. Об этом сообщают в департаменте транспорта Перми.

Корректировки вводятся для повышения точности соблюдения расписания в условиях существующей дорожной обстановки, поясняют в дептрансе и просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием движения.

Напомним, с 1 марта маршрут был продлен до остановочного пункта «Улица Крисанова». Автобусы теперь следуют вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы следуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию выпущен дополнительный автобус.

Ранее общественного транспорта на этом направлении не было. Маршрут создал связь фонда поддержки участников СВО и нового здания музея PERMM с улицей Попова, где можно совершить пересадку на маршруты в другие районы города, дополнительно подчеркивают в мэрии.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусный маршрут#Расписание автобусов
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