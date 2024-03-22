В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов

Напомним, с 1 марта маршрут был продлен до остановочного пункта «Улица Крисанова». Автобусы теперь следуют вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы следуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию выпущен дополнительный автобус.