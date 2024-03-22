В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года

Суля по социальным сетям музея, в 2017 году он закрылся по старому адресу на Ленина, 72б, но так и не открылся в новом помещении в Перми, хотя такие планы были. В апреле 2018 года музей открылся в Сочи, он стал частью Музейного центра в Олимпийском парке, но уже через год закрылся.