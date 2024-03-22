В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Перми продается коллекция женской обуви, которая выставлялась в музее «Туфелька». В объявлении на Avito, на которое обратило внимание издание URA.RU, сказано, что продается коллекция из 500 экземпляров. Она участвовала в выставках в Перми и на территории региона, цена за все вместе с витринами — 350 тыс. рублей.
Музей открылся в 2013 году. Владелица коллекции Оксана Перевощикова рассказывала тогда, что они вместе с мужем много лет собирают миниатюрную обувь — с 1998 года. Посетителям предлагали посмотреть на обувь из разных стран и из разных материалов. На момент открытия музея коллекция насчитывала около 2 тыс. разных экземпляров, которые разместили в трех залах.
Суля по социальным сетям музея, в 2017 году он закрылся по старому адресу на Ленина, 72б, но так и не открылся в новом помещении в Перми, хотя такие планы были. В апреле 2018 года музей открылся в Сочи, он стал частью Музейного центра в Олимпийском парке, но уже через год закрылся.