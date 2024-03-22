В Перми простятся с главным гримером театра и оперы Сергеем Мухиным

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В понедельник, 25 марта, в Перми состоится церемония прощания с заведующим гримерным цехом театра оперы и балета Сергеем Мухиным. Информация об этом появилась на странице супруги погибшего Нины Мухиной странице во ВКонтакте.
«Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник 25 марта с 11-40 до 12-30 в большом зале на Старцева», сообщила вдова в социальной сети.
Вчера, 21 марта, мужчина попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья». Машинисту поезда не удалось предотвратить травмирование Мухина, несмотря на принятые меры.
На данный момент проводятся проверочные мероприятия по факту смертельного наезда поезда на человека по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).