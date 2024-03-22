В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных

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Сегодня, 22 марта, в Пермском крае прощаются с убитым на СВО Андреем Безденежных. Об этом сообщила администрация Суксунского округа во ВКонтакте.
«Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою», — пишет ведомство в социальной сети. Прощание с мужчиной началось в 12:00 в Доме культуры в селе Ключи.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2024 года. Точной информации о количестве убитых на данный момент нет.