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В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных

В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных

22 марта 2024, 09:50
Фото: properm.ru / «Суксунский городской округ» во ВКонтакте
Церемония прощания состоялась сегодня в 12:00 в Доме культуры.

Сегодня, 22 марта, в Пермском крае прощаются с убитым на СВО Андреем Безденежных. Об этом сообщила администрация Суксунского округа во ВКонтакте.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою», — пишет ведомство в социальной сети. Прощание с мужчиной началось в 12:00 в Доме культуры в селе Ключи.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2024 года. Точной информации о количестве убитых на данный момент нет.

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