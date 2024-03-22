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Россельхознадзор оштрафовал Карагайскую птицефабрику за грубые нарушения

В Прикамье Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику за нарушение ветеринарных норм

22 марта 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

Россельхознадзор оштрафовал Карагайскую птицефабрику за грубые нарушения

Предприятию выдано предписание по устранению нарушений до 1 июня 2024 года.

Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю оштрафовал Карагайскую птицефабрику за нарушение ветеринарных норм. Информация об этом появилась на сайте надзорного органа.

С января по февраль 2024 года сотрудниками Россельхознадзора была проведена внеплановая проверка ООО «Птицефабрика „Менделеевская“, специализирующееся на содержании птиц в Карагайском округе Прикамья.

В ходе проверочных мероприятий на предприятии был обнаружен ряд грубейших нарушений, среди которых наличие на территории птицефабрики синантропной птицы, отсутствие оборудованного дезинфекционного барьера на выезде в сторону пометохранилища, отсутствие тепловой обработки кормов, несоблюдение правил по по сбору, хранению и утилизации биологических отходов, а также наличие оборудования с элементами коррозии и облупившейся краски.

Птицефабрике вынесено предписание для устранение нарушений до 1 июня текущего года. Кроме того, организация была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.6, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

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