В Прикамье Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику за нарушение ветеринарных норм

В ходе проверочных мероприятий на предприятии был обнаружен ряд грубейших нарушений, среди которых наличие на территории птицефабрики синантропной птицы, отсутствие оборудованного дезинфекционного барьера на выезде в сторону пометохранилища, отсутствие тепловой обработки кормов, несоблюдение правил по по сбору, хранению и утилизации биологических отходов, а также наличие оборудования с элементами коррозии и облупившейся краски.