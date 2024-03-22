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Updated Сегодня, 07:06

В Прикамье простятся с 42-летним военнослужащим, погибшим на СВО

В селе Асово простятся с погибшим еще в декабре участником СВО

22 марта 2024, 07:04
Фото: пресс-служба администрации Березовского округа

В Прикамье простятся с 42-летним военнослужащим, погибшим на СВО

Церемония пройдет в эту субботу.

Игорь Жарков из села Асово Березовского округа Пермского края погиб во время СВО 1 декабря прошлого года. Он родился 15 марта 1971 года и проходил военную службу по контракту с октября 2023 года.

Проститься с мужчиной можно будет в эту субботу, 23 марта, с 10:30 в селе Асово, по ул. Кирова, 4-2, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

СВО длится более двух лет, с 24 февраля 2022 года. В последний раз число погибших российских военнослужащих озвучивали в Минобороны РФ в сентябре 2022 года — тогда стало известно, что убиты 5 937 человек.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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