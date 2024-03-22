В селе Асово простятся с погибшим еще в декабре участником СВО

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Игорь Жарков из села Асово Березовского округа Пермского края погиб во время СВО 1 декабря прошлого года. Он родился 15 марта 1971 года и проходил военную службу по контракту с октября 2023 года.
Проститься с мужчиной можно будет в эту субботу, 23 марта, с 10:30 в селе Асово, по ул. Кирова, 4-2, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».
СВО длится более двух лет, с 24 февраля 2022 года. В последний раз число погибших российских военнослужащих озвучивали в Минобороны РФ в сентябре 2022 года — тогда стало известно, что убиты 5 937 человек.