Власти готовы отдать за ремонт путепровода на Монастырской 1,6 млрд рублей

Подрядчика для разработки проекта реконструкции путепровода на Монастырской выбрали в сентябре 2021 года. В 2023 году стало известно, что с ним расторгли контракт. Позже путепровод был передан в краевую собственность, а в конце февраля текущего года в мэрии сообщали, что дорожный объект укрепили для запуска автобусов большой вместимости.