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Ремонт путепровода на Монастырской в Перми оценили в 1,6 млрд рублей

Власти готовы отдать за ремонт путепровода на Монастырской 1,6 млрд рублей

22 марта 2024, 09:16
Фото: пресс-служба администрации Перми

Ремонт путепровода на Монастырской в Перми оценили в 1,6 млрд рублей

Работы на объекте уже начинались, но в прошлом году с подрядчиком расторгли контракт.

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края ищет подрядчика, который разработает проектную и рабочую документацию и выполнит строительно-монтажные работы на путепроводе по ул. Монастырской на участке между Пермью-1 и Речным вокзалом. На все эти работы по реконструкции объекта выделено 1,66 млрд рублей из собственных средств организации, следует из данных на портале госзакупок.

Электронный аукцион размещен вчера, 21 марта, а победителя закупки определят 12 апреля. Работы будут выполняться в ходе Адресной инвестиционной программы Пермского края, утвержденной региональным правительством.

Исполнителю установлены сроки выполнения работ. На создание проектной и рабочей документации выделен период с 15 мая 2024 по 15 июня 2025 года, а непосредственно на строительно-монтажные работы — с 15 января 2025 по 30 сентября 2026 года. Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.

Из технического задания следует, что подрядчику предстоит отремонтировать объект длиной 0,34 км. Предварительно он должен спроектировать смотровую площадку площадью 200 кв. м и парковку на 30 машиномест площадью 1 тыс. кв. м.

После заключения госконтракта он также должен обратиться в Инспекцию охраны объектов культурного наследия для получения разрешения на выполнение проектных и изыскательских работ.

Подрядчика для разработки проекта реконструкции путепровода на Монастырской выбрали в сентябре 2021 года. В 2023 году стало известно, что с ним расторгли контракт. Позже путепровод был передан в краевую собственность, а в конце февраля текущего года в мэрии сообщали, что дорожный объект укрепили для запуска автобусов большой вместимости.

Путепровод был признан памятником федерального значения, он построен еще в 1899 году.

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#Авто#Общество#Пермь#Объект культурного наследия#Путепровод
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