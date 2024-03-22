properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Власти сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Пермского края

Власти сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Пермского края

22 марта 2024, 07:04
Фото: Ишимовский СДК / 1MI
Обстоятельства гибели военного не уточняются.

На СВО убили Артура Гиндуллина, который жил в селе Ишимово Октябрьского округа. Информацию об этом опубликовал ишимовский СДК, не уточняя подробностей. Прощание с мужчиной состоится утром 23 марта.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей. Переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта сейчас не идут.

Читайте также:
Погиб три недели назад. Инспектор ДПС из Осинского округа убит на СВОПермский студент, задержанный за планы поджечь военкоматы, помогает найти сообщниковНа СВО убили бывшего военного из Прикамья во время доставки гуманитарной помощи
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
После публикации Properm.ru УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным
Сегодня, 05:18
Пермского застройщика оштрафовали на 475 тысяч рублей
Сегодня, 08:39
13-летний пианист из Перми получил международную музыкальную премию
Сегодня, 07:57
Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места
Сегодня, 04:59
В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года
Сегодня, 08:31
За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей
Сегодня, 05:00
"