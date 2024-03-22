Власти сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Пермского края

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
На СВО убили Артура Гиндуллина, который жил в селе Ишимово Октябрьского округа. Информацию об этом опубликовал ишимовский СДК, не уточняя подробностей. Прощание с мужчиной состоится утром 23 марта.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей. Переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта сейчас не идут.