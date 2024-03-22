Все было в крови. Как спасали пенсионерку, взорвавшую петарду на выборах в Перми

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 04:02
64-летнюю пенсионерку, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, где проходили выборы, спасла член УИК №3429 Татьяна Юлина. У женщины высшее медицинское образование, она работает заведующей аптеки. Пермячка рассказала URA.RU, что члены УИК не сразу поняли, что именно случилось, так как находились далеко — услышали только громкий звук.
В туалете, где пенсионерка взорвала петарду, Татьяна Юлина увидела очень много крови. Женщина наложила жгут из аптечки, вторым жгутом стал ремень одного из членов комиссии, после этого кровотечение удалось остановить. Юлина отметила, что в тот момент не думала о причинах произошедшего и виновных, главное оставаться человеком, помогать ближнему.
Взрыв петарды в туалете в ДК произошел за 30 минут до окончания президентских выборов в Перми. Пострадала только сама пенсионерка. В больнице после ЧП она рассказывала, что действовала по указанию мошенников, которые ранее украли у нее деньги. Ей сказали бросить петарду в членов УИК, после этого ей бы вернули деньги. В последний момент пермячка передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась в руках.