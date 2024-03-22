properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Пенсионерку, взорвавшую петарду во время выборов в Перми, спасла член избиркома

Все было в крови. Как спасали пенсионерку, взорвавшую петарду на выборах в Перми

22 марта 2024, 02:54
Фото: ideogram.ai

Пенсионерку, взорвавшую петарду во время выборов в Перми, спасла член избиркома

Пенсионерка планировала кинуть петарду в членов избиркома, но передумала.
Сюжет
Выборы

64-летнюю пенсионерку, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, где проходили выборы, спасла член УИК №3429 Татьяна Юлина. У женщины высшее медицинское образование, она работает заведующей аптеки. Пермячка рассказала URA.RU, что члены УИК не сразу поняли, что именно случилось, так как находились далеко — услышали только громкий звук.

В туалете, где пенсионерка взорвала петарду, Татьяна Юлина увидела очень много крови. Женщина наложила жгут из аптечки, вторым жгутом стал ремень одного из членов комиссии, после этого кровотечение удалось остановить. Юлина отметила, что в тот момент не думала о причинах произошедшего и виновных, главное оставаться человеком, помогать ближнему.

Взрыв петарды в туалете в ДК произошел за 30 минут до окончания президентских выборов в Перми. Пострадала только сама пенсионерка. В больнице после ЧП она рассказывала, что действовала по указанию мошенников, которые ранее украли у нее деньги. Ей сказали бросить петарду в членов УИК, после этого ей бы вернули деньги. В последний момент пермячка передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась в руках.

Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК
Узнать подробнее
Читайте также:
Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кистьГде в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркомаПермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия
#Пермь#Выборы#Взрыв
Подпишитесь
За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей
Сегодня, 05:00
Пермский студент, задержанный за планы поджечь военкоматы, помогает найти сообщников
Сегодня, 03:58
Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места
Сегодня, 04:59
На СВО убили бывшего военного из Прикамья во время доставки гуманитарной помощи
Сегодня, 03:37
В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин
Вчера, 14:51
"