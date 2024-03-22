Все было в крови. Как спасали пенсионерку, взорвавшую петарду на выборах в Перми

Взрыв петарды в туалете в ДК произошел за 30 минут до окончания президентских выборов в Перми. Пострадала только сама пенсионерка. В больнице после ЧП она рассказывала, что действовала по указанию мошенников, которые ранее украли у нее деньги. Ей сказали бросить петарду в членов УИК, после этого ей бы вернули деньги. В последний момент пермячка передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась в руках.