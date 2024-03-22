Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего дома

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В Соликамском районе неравнодушные люди спасли людей из горящего дома. Пожар произошел в среду, 20 марта, в деревне Левина. Историю спасения рассказали в соцсетях глава администрации городского округа Евгений Самоуков и газета «Наш Соликамск».
Дым из окон гаража увидела соседка — преподаватель СГПИ, 76-летняя Тамара Олейникова — и немедленно позвонила хозяину дома. В тот момент по улице проезжал житель Перми Ринат Сахибгареев, находившийся в командировке в Тюлькино. Он увидел дым над крышей дома, подъехал, позвонил по единому номеру экстренных служб 112, бросил машину и побежал к месту пожара.
Тамара Олейникова рассказала пермяку, что в доме находятся люди — три человека с ограниченными возможностями здоровья: пожилая женщина, жена хозяина и сын-инвалид. Ринат увидел в окне второго этажа женщину и стал кричать, чтобы она выбиралась из дома, а затем побежал в горящее здание. Мужчина вынес на руках 94-летнюю старушку и посадил ее в свою машину. До приезда пожарных он помог выйти из дома оставшимся двум жильцам и увести их на безопасное расстояние.
Пожарные приехали на место инцидента и потушили пожар, общая его площадь составила 224 кв. м. Огонь уничтожил гараж, автомобиль и надворные постройки, деревянный дом частично обгорел и внутри, и снаружи. Но главное, что благодаря пермяку и соседке, были спасены три человека. В администрации Соликамского городского округа вручили Тамаре Олейниковой и Ринату Сахибгарееву благодарственные письма и подарки.
По информации ЕДДС, сообщение о пожаре в гараже деревянного двухэтажного дома в деревне Левина поступило 20 марта в 10:41. Причиной стало короткое замыкание сети электропитания отопительного оборудования. В считанные минуты огонь распространился с подсобного помещения на крышу жилого дома.