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В Соликамском районе пермяк и педагог спасли трех людей из горящего дома

Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего дома

22 марта 2024, 05:22
Фото: t.me/en_samoukov

В Соликамском районе пермяк и педагог спасли трех людей из горящего дома

Короткое замыкание сети едва не привело к трагедии.

В Соликамском районе неравнодушные люди спасли людей из горящего дома. Пожар произошел в среду, 20 марта, в деревне Левина. Историю спасения рассказали в соцсетях глава администрации городского округа Евгений Самоуков и газета «Наш Соликамск».

Дым из окон гаража увидела соседка — преподаватель СГПИ, 76-летняя Тамара Олейникова — и немедленно позвонила хозяину дома. В тот момент по улице проезжал житель Перми Ринат Сахибгареев, находившийся в командировке в Тюлькино. Он увидел дым над крышей дома, подъехал, позвонил по единому номеру экстренных служб 112, бросил машину и побежал к месту пожара.

Тамара Олейникова рассказала пермяку, что в доме находятся люди — три человека с ограниченными возможностями здоровья: пожилая женщина, жена хозяина и сын-инвалид. Ринат увидел в окне второго этажа женщину и стал кричать, чтобы она выбиралась из дома, а затем побежал в горящее здание. Мужчина вынес на руках 94-летнюю старушку и посадил ее в свою машину. До приезда пожарных он помог выйти из дома оставшимся двум жильцам и увести их на безопасное расстояние.

Пожарные приехали на место инцидента и потушили пожар, общая его площадь составила 224 кв. м. Огонь уничтожил гараж, автомобиль и надворные постройки, деревянный дом частично обгорел и внутри, и снаружи. Но главное, что благодаря пермяку и соседке, были спасены три человека. В администрации Соликамского городского округа вручили Тамаре Олейниковой и Ринату Сахибгарееву благодарственные письма и подарки.

Ринат Сахибгареев и Тамара ОлейниковаРинат Сахибгареев и Тамара Олейникова
Ринат Сахибгареев и Тамара Олейникова
Фото: t.me/en_samoukov

По информации ЕДДС, сообщение о пожаре в гараже деревянного двухэтажного дома в деревне Левина поступило 20 марта в 10:41. Причиной стало короткое замыкание сети электропитания отопительного оборудования. В считанные минуты огонь распространился с подсобного помещения на крышу жилого дома.

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