Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего дома

Тамара Олейникова рассказала пермяку, что в доме находятся люди — три человека с ограниченными возможностями здоровья: пожилая женщина, жена хозяина и сын-инвалид. Ринат увидел в окне второго этажа женщину и стал кричать, чтобы она выбиралась из дома, а затем побежал в горящее здание. Мужчина вынес на руках 94-летнюю старушку и посадил ее в свою машину. До приезда пожарных он помог выйти из дома оставшимся двум жильцам и увести их на безопасное расстояние.