Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Главным событием недели стал взрыв петарды в пермском ДК Солдатова, где проходили выборы президента. 64-летняя женщина пришла с новогодней петардой в ДК. Пенсионерка подожгла ее в туалете, но травмы получала только сама пермячка.
Во время первого опроса в больнице пенсионерка говорила, что мошенники украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она бросит петарду в членов избирательной комиссии. Пермячка планировала это сделать, но в последний момент передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась. После ЧП пенсионерку госпитализировали.
В краевой столице на стройке погиб рабочий. 34-летнего мужчину сбил порыв ветра, когда он проводил работы на 16-этаже многоэтажки, которую строят на улице Серебристой в Перми. По данным СК, сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
Скончался один из ведущих гримеров РФ Сергей Мухин. По данным источника портала Properm.ru, он попал под товарный поезд на железнодорожном перегоне «Пермь-Сортировочная-Курья»
Мухин много лет возглавлял гримерный цех Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Проводил мастер-классы для театральных гримеров по всей России.
Власти продолжают сообщать о гибели на СВО жителей Пермского края. За последние дни стало известно о том, что на спецоперации убили, например: 47-летнего радиотелефониста из Чусового, 36-летнего командира отделения из Сивинского округа, 42-летнего инспектора ДПС из Осинского округа, 19-летнего парня из Добрянского округа.
О гибели военных чиновники из округов сообщают в социальных сетях. При этом пермские власти подобные данные не публикуют.
В Перми в середине апреля в техническом режиме должен открыться первый торгово-ярмарочный комплекс. Он расположится в микрорайоне Вышка-2 на улице Целинная, 37а. Строительно-монтажные работы на объекте уже завершены.
В комплексе можно будет купить фермерские продукты, могут появиться точки по продаже кондитерских изделий, шаурмы, шашлыка.