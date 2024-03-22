Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае

Во время первого опроса в больнице пенсионерка говорила, что мошенники украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она бросит петарду в членов избирательной комиссии. Пермячка планировала это сделать, но в последний момент передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась. После ЧП пенсионерку госпитализировали.