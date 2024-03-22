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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае

Взрыв петарды на выборах и смерть на стройке. Главные новости недели в Пермском крае

22 марта 2024, 11:02
Фото: ideogram.ai
Коротко рассказываем, чем запомнились последние несколько дней пермякам.

Взрыв петарды на выборах в Перми

Главным событием недели стал взрыв петарды в пермском ДК Солдатова, где проходили выборы президента. 64-летняя женщина пришла с новогодней петардой в ДК. Пенсионерка подожгла ее в туалете, но травмы получала только сама пермячка.

Во время первого опроса в больнице пенсионерка говорила, что мошенники украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она бросит петарду в членов избирательной комиссии. Пермячка планировала это сделать, но в последний момент передумала, попыталась затушить петарду, но она взорвалась. После ЧП пенсионерку госпитализировали.

Смерть на стройке

В краевой столице на стройке погиб рабочий. 34-летнего мужчину сбил порыв ветра, когда он проводил работы на 16-этаже многоэтажки, которую строят на улице Серебристой в Перми. По данным СК, сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Погиб гример пермского театра

Скончался один из ведущих гримеров РФ Сергей Мухин. По данным источника портала Properm.ru, он попал под товарный поезд на железнодорожном перегоне «Пермь-Сортировочная-Курья»

Мухин много лет возглавлял гримерный цех Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Проводил мастер-классы для театральных гримеров по всей России.

Пермяки гибнут на СВО

Власти продолжают сообщать о гибели на СВО жителей Пермского края. За последние дни стало известно о том, что на спецоперации убили, например: 47-летнего радиотелефониста из Чусового, 36-летнего командира отделения из Сивинского округа, 42-летнего инспектора ДПС из Осинского округа, 19-летнего парня из Добрянского округа.

О гибели военных чиновники из округов сообщают в социальных сетях. При этом пермские власти подобные данные не публикуют.

Откроется торгово-ярмарочный комплекс

В Перми в середине апреля в техническом режиме должен открыться первый торгово-ярмарочный комплекс. Он расположится в микрорайоне Вышка-2 на улице Целинная, 37а. Строительно-монтажные работы на объекте уже завершены.

В комплексе можно будет купить фермерские продукты, могут появиться точки по продаже кондитерских изделий, шаурмы, шашлыка.

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#Пермь#Итоги
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