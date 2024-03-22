За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей

В департаменте транспорта Перми пояснили, убыток у компании будет «до тех пор, пока не самортизируется имущество, купленное в 2019–2021 годах за счет средств бюджета». Отмечается, что организация сохраняет платежеспособность, однако планирует отказаться от такой схемы приобретения подвижного состава начать в пользу самостоятельного приобретения.