За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей

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В течение 2023 года МУП «Пермьгорэлектротранс» нарастил убыток до 228 млн рублей. На это обратил внимание «Ъ-Прикамье». По данным Rusprofile, показатель увеличился на 16% с 2022 года. Выручка предприятия за год увеличилась на 300 млн до 1,8 млрд рублей.
«Пермьгорэлектротранс» был создан в апреле 1992 года. Уставный капитал автобусного парка составляет 10 млн рублей. С мая 2021 года генеральным директором предприятия является Александр Дробаха. Согласно данным ЕГРЮЛ права учредителя МУП «Пермгорэлектротранс» осуществляет департамент имущественных отношений администрации Перми.
В департаменте транспорта Перми пояснили, убыток у компании будет «до тех пор, пока не самортизируется имущество, купленное в 2019–2021 годах за счет средств бюджета». Отмечается, что организация сохраняет платежеспособность, однако планирует отказаться от такой схемы приобретения подвижного состава начать в пользу самостоятельного приобретения.
Ранее сообщалось, что Ленинский райсуд продлил срок содержания в СИЗО начальника финансового отдела МУП «Пермьгорэлектротранс» Андрея Волосатых до 31 марта 2024 года. Также в октябре 2023 года был задержан и начальник автобусного парка Сергей Семушев. Должностным лицам были предъявлены обвинения о взяточничестве от компании из Челябинска. Расследование носит межрегиональный характер.