«Живы и в безопасности». Группа «Пикник» вышла на связь после теракта в «Крокусе»

«Сегодня в „Крокус Сити Холле“ произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находится в безопасности», — сообщается в соцсетях группы.