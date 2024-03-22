«Живы и в безопасности». Группа «Пикник» вышла на связь после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Музыканты группы «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», вышли на связь. Они сообщили, что живы и находятся в безопасности.
«Сегодня в „Крокус Сити Холле“ произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находится в безопасности», — сообщается в соцсетях группы.
Трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание «Крокурс Сити Холла» и открыли стрельбу. По предварительным данным ЦОС ФСБ, в результате теракта на данный момент погибли 40 человек, более 100 — пострадали. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте.