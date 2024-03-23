Деньги можно вернуть. Глава пермского минкульта рассказала об отмене концертов в крае

«Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты. За изменениями в расписании вы можете следить на сайтах учреждений и в их соцсетях. Если вам не подходят даты — вы можете вернуть деньги за купленные билеты. Выражаю соболезнования всем, кого коснулись эти страшные события», — написала глава краевого Минкульта.