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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Глава пермского минкульта рассказала об отмене концертов после теракта в Москве

Деньги можно вернуть. Глава пермского минкульта рассказала об отмене концертов в крае

23 марта 2024, 08:24
Фото: properm.ru

Глава пермского минкульта рассказала об отмене концертов после теракта в Москве

Министр культуры региона выразила соболезнования всем, кого коснулась трагедия.

В Пермском крае после теракта в «Крокус Сити Холле» отменили все увеселительные и развлекательные мероприятия в эти выходные 23 и 24 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры регион Алла Платонова.

«Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты. За изменениями в расписании вы можете следить на сайтах учреждений и в их соцсетях. Если вам не подходят даты — вы можете вернуть деньги за купленные билеты. Выражаю соболезнования всем, кого коснулись эти страшные события», — написала глава краевого Минкульта.

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