Деньги можно вернуть. Глава пермского минкульта рассказала об отмене концертов в крае

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В Пермском крае после теракта в «Крокус Сити Холле» отменили все увеселительные и развлекательные мероприятия в эти выходные 23 и 24 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры регион Алла Платонова.
«Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты. За изменениями в расписании вы можете следить на сайтах учреждений и в их соцсетях. Если вам не подходят даты — вы можете вернуть деньги за купленные билеты. Выражаю соболезнования всем, кого коснулись эти страшные события», — написала глава краевого Минкульта.