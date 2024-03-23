«Это был ад». Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в «Крокусе»

Девушка-менеджер, которая была на этаже, закрыла выходы из всех лож, когда люди выбежали. Это было сделано для того, чтобы террористы не начали вести огонь сверху. После этого он и еще несколько посетителей решили забаррикадировать вход в коридор, куда они вышли.