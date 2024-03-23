«Это был ад». Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в «Крокусе»

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Актер Сергей Светлаков оказался на концерте группы «Пикник», который проходил в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. По его словам, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над ними располагаются ложи, где и находился актер.
Девушка-менеджер, которая была на этаже, закрыла выходы из всех лож, когда люди выбежали. Это было сделано для того, чтобы террористы не начали вести огонь сверху. После этого он и еще несколько посетителей решили забаррикадировать вход в коридор, куда они вышли.
«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — рассказал актер Telegram-каналу «Кровавая барыня».
Позже Светлаков увидел сильный дым — на тот момент прошло 15-20 минут с начала стрельбы. Он и другие посетители отправились по лестнице в сторону выхода, двигались тихо.
«Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали ещё несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — добавил актер.
Вечером 22 марта в концертный зал ворвались четыре человека с автоматами. Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. Позже преступникам удалось скрыться, но силовики задержали их на следующей день в Брянской области.
По последним официальным данным, в ходе теракта от ранений и пожара погибли 133 человека.