«Это даже не охранники». Владелец «Крокус Сити Холла» — о теракте и охране здания

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт. Араз Агаларов заявил, что террористы зашли в концертный зал через окно из соседнего выставочного центра. Они начали стрелять по всему, что видели.
«По всем людям, по охранникам: один охранник убит, второй — ранен. Это даже не охранники, они у нас называются контролеры. Параллельно пожар и расстрел — страшнейшая трагедия», — отметил Агаларов.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснял РБК, что ущерб для концертного зала может составлять от 6 до 12 млрд рублей — все зависит от степени повреждения объекта. Эксперт считает, что ущерб ограничится только зданием концертного зала. Собственникам будет дешевле и проще снести его, чем ремонтировать.
После стрельбы в здании начался пожар, при высокой температуре металлоконструкции деформируются, теряют несущую способность. Даже если часть здания сохранится, то не факт, что ее можно будет использовать, пояснил Люлин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четыре террориста ворвались в здание, где проходил концерт группы «Пикник». После расстрела им удалось сбежать в Брянскую область — там их задержали силовики. По последним данным, в теракте погибли 133 человека.