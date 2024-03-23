«Это даже не охранники». Владелец «Крокус Сити Холла» — о теракте и охране здания

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснял РБК, что ущерб для концертного зала может составлять от 6 до 12 млрд рублей — все зависит от степени повреждения объекта. Эксперт считает, что ущерб ограничится только зданием концертного зала. Собственникам будет дешевле и проще снести его, чем ремонтировать.