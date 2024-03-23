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Владелец «Крокус Сити Холла» высказался о теракте и охране здания

«Это даже не охранники». Владелец «Крокус Сити Холла» — о теракте и охране здания

23 марта 2024, 19:59
Фото: МЧС РФ

Владелец «Крокус Сити Холла» высказался о теракте и охране здания

Один из охранников ранен, а второго убили.

Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт. Араз Агаларов заявил, что террористы зашли в концертный зал через окно из соседнего выставочного центра. Они начали стрелять по всему, что видели.

«По всем людям, по охранникам: один охранник убит, второй — ранен. Это даже не охранники, они у нас называются контролеры. Параллельно пожар и расстрел — страшнейшая трагедия», — отметил Агаларов.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснял РБК, что ущерб для концертного зала может составлять от 6 до 12 млрд рублей — все зависит от степени повреждения объекта. Эксперт считает, что ущерб ограничится только зданием концертного зала. Собственникам будет дешевле и проще снести его, чем ремонтировать.

После стрельбы в здании начался пожар, при высокой температуре металлоконструкции деформируются, теряют несущую способность. Даже если часть здания сохранится, то не факт, что ее можно будет использовать, пояснил Люлин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четыре террориста ворвались в здание, где проходил концерт группы «Пикник». После расстрела им удалось сбежать в Брянскую область — там их задержали силовики. По последним данным, в теракте погибли 133 человека.

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