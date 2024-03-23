Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта

«Нет оправдания их действиям, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Те, кто организовал теракт, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, еще сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — заявил Саидов.