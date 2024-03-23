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Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта

Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта

23 марта 2024, 15:39
Фото: Google maps
Во время обстрела в Московской области погибли 133 человека. По уточнению Следкома РФ, количество погибших может возрасти.

Председатель Союза таджиков Пермского края Хуршед Саидов прокомментировал трагические события в «Крокус Сити Холле». По словам главы организации, действия террористов не могут быть оправданы, и что организаторы стрельбы хотели разжечь межнациональный конфликт.

«Нет оправдания их действиям, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Те, кто организовал теракт, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, еще сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — заявил Саидов.

По официальным данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 100 человек были госпитализированы. Окончательное количество погибших пока не уточняется, поисковые работы продолжаются.

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