Группа «Пикник» после теракта не может найти своего музыканта и помощника директора

О том, что один из музыкантов коллектива не выходит на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на директора группы Юрия Чернышевского. О ком именно идет речь, пока информации нет. Также до сих пор нет информации о помощнице директора Екатерине Кушнер — она обычно стояла за стойкой мерча во время концертов. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — цитируют в паблике «Пикника» Юрия Чернышевского.