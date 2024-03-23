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Группа «Пикник» после теракта не может найти своего музыканта и помощника директора

Группа «Пикник» после теракта не может найти своего музыканта и помощника директора

23 марта 2024, 17:48
Фото: Группа «Пикник» / ВКонтакте
Во время теракта в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 133 человек.

Музыкант группы «Пикник» и помощник директора музыкантов до сих пор не вышли на связь. Рокеры надеются на лучшее.

О том, что один из музыкантов коллектива не выходит на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на директора группы Юрия Чернышевского. О ком именно идет речь, пока информации нет. Также до сих пор нет информации о помощнице директора Екатерине Кушнер — она обычно стояла за стойкой мерча во время концертов. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — цитируют в паблике «Пикника» Юрия Чернышевского.

Напомним, трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание «Крокурс Сити Холла» и открыли стрельбу. Затем они подожгли здание. По последним официальным данным, погибли 133 человека. По свежим данным департамента здравоохранения, в списке пострадавших — 140 человек. Среди них есть семилетний ребенок.

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