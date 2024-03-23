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Published Сегодня, 21:25

Modified Сегодня, 21:26

Updated Сегодня, 21:26

Из атакованного террористами «Крокуса» успешно вышли пермские танцоры

Из атакованного террористами «Крокуса» успешно вышли пермские танцоры

22 марта 2024, 21:25
В комплексе проходил Чемпионат России по бальным танцам

Пермские танцоры и делегации других регионов успешно вышли из здания «Крокус Экспо», рядом с атакованным сегодня вечером террористами «Крокус Сити Холлом». Об этом журналисту Properm. ru рассказал родители танцоров.

Вечером в МВЦ «Крокус Экспо», расположенном рядом, шел третий день детского чемпионата по танцам. По данным телеграм-каналов, на него съехались несколько сотен детей со всей страны.

Услышав стрельбу и шум, танцоры и делегации регионов покинули зданий. Правда, пришлось идти до отелей не переодевшись, в танцевальных костюмах. Вещи взять не удалось.

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#Происшествия#Общество#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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