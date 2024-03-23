Из атакованного террористами «Крокуса» успешно вышли пермские танцоры

Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
Пермские танцоры и делегации других регионов успешно вышли из здания «Крокус Экспо», рядом с атакованным сегодня вечером террористами «Крокус Сити Холлом». Об этом журналисту Properm. ru рассказал родители танцоров.
Вечером в МВЦ «Крокус Экспо», расположенном рядом, шел третий день детского чемпионата по танцам. По данным телеграм-каналов, на него съехались несколько сотен детей со всей страны.
Услышав стрельбу и шум, танцоры и делегации регионов покинули зданий. Правда, пришлось идти до отелей не переодевшись, в танцевальных костюмах. Вещи взять не удалось.