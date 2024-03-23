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Из-за трагедии в «Крокусе» дни открытых дверей в школах Перми перенесены на 30 марта

Из-за трагедии в «Крокусе» дни открытых дверей в школах Перми перенесены на 30 марта

23 марта 2024, 06:07
Фото: properm.ru
Мэр Перми Эдуард Соснин прокомментировал теракт на концерте в Подмосковье.

В связи с терактом на концерте в Подмосковье Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесут на 30 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

«Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях, как и в городе, усилены меры безопасности. Также напоминаю, что в связи с трагедией в Подмосковье в Перми отменены все развлекательные мероприятия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Здоровья и сил пострадавшим. Пермь с вами», — написал глава города.

Напомним, трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание «Крокурс Сити Холла» и открыли стрельбу. По данным источника телеграм-канала 112, погибли 82 человека, среди которых трое детей. Число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.

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