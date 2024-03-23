Из-за трагедии в «Крокусе» дни открытых дверей в школах Перми перенесены на 30 марта

«Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях, как и в городе, усилены меры безопасности. Также напоминаю, что в связи с трагедией в Подмосковье в Перми отменены все развлекательные мероприятия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Здоровья и сил пострадавшим. Пермь с вами», — написал глава города.