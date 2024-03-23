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Как Пермь скорбит о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

Как Пермь скорбит о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

23 марта 2024, 10:35
Фото: properm.ru
В ходе стрельбы в «Крокусе Сити Холле» погибли 115 человека. В СУ СК отмечают, что количество жертв может увеличиться.

Пермяки несут цветы к мемориалу погибшим на пожаре в «Хромой лошади», расположенному в Сквере Уральских добровольцев. О том, что таким образом можно почтить память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Фото: properm.ru

Жительница Перми Валентина пришла почтить память о своих соотечественниках. Во время пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» у женщины погибла ученица. «Трагедия страшна, и горе общее — не только тех, кто потерял своих родных и близких. Я здесь потому, что погибли мои соотечественники, а считаю их всех близкими для меня людьми», — рассказала Валентина журналисту Properm.ru.

Фото: properm.ru

Почтить память погибших пришла дума Кудымкарского округа в полном составе.

Фото: properm.ru

Люди оставляют цветы не только у мемориала жертвам пожара в «Хромой лошади», но и на фонтане рядом.

Фото: properm.ru

В память о погибших в «Крокусе» на экране ТЦ «Айсберг» транслируется изображение горящей свечи.

Фото: properm.ru
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