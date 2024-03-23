Как Пермь скорбит о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

Жительница Перми Валентина пришла почтить память о своих соотечественниках. Во время пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» у женщины погибла ученица. «Трагедия страшна, и горе общее — не только тех, кто потерял своих родных и близких. Я здесь потому, что погибли мои соотечественники, а считаю их всех близкими для меня людьми», — рассказала Валентина журналисту Properm.ru.