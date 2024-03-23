Как Пермь скорбит о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Пермяки несут цветы к мемориалу погибшим на пожаре в «Хромой лошади», расположенному в Сквере Уральских добровольцев. О том, что таким образом можно почтить память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Жительница Перми Валентина пришла почтить память о своих соотечественниках. Во время пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» у женщины погибла ученица. «Трагедия страшна, и горе общее — не только тех, кто потерял своих родных и близких. Я здесь потому, что погибли мои соотечественники, а считаю их всех близкими для меня людьми», — рассказала Валентина журналисту Properm.ru.
Почтить память погибших пришла дума Кудымкарского округа в полном составе.
Люди оставляют цветы не только у мемориала жертвам пожара в «Хромой лошади», но и на фонтане рядом.
В память о погибших в «Крокусе» на экране ТЦ «Айсберг» транслируется изображение горящей свечи.