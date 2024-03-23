Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт, в ходе которого погибло не менее 60 человек. По информации оперштаба Московской области, госпитализировано 115 человек, пятеро из которых — дети. Вчера в здании должен был пройти концерт группы «Пикник» и Чемпионат России по спортивным танцам. Все билеты на концерт были проданы, зал рассчитан на 6200 зрителей.



По факту инцидента правоохранительными органами проводится проверка. По некоторым данным, террористы могли скрыться.