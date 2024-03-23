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Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек

Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек

23 марта 2024, 06:00
Фото: РИА Новости
Во время теракта погибло трое детей.
Сюжет
Дети

Количество погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл» достигло 82 человек, трое из которых — дети. Об этом сообщил телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники. По их же данным число пострадавши увеличилось до 183 человек, среди них — восемь детей.

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт, в ходе которого погибло не менее 60 человек. По информации оперштаба Московской области, госпитализировано 115 человек, пятеро из которых — дети. Вчера в здании должен был пройти концерт группы «Пикник» и Чемпионат России по спортивным танцам. Все билеты на концерт были проданы, зал рассчитан на 6200 зрителей.

По факту инцидента правоохранительными органами проводится проверка. По некоторым данным, террористы могли скрыться.

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