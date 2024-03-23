Количество погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле» увеличилось до 115 человек

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сегодня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте теракте в «Крокусе Сити Холле» были обнаружены еще тела погибших. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в телеграм-канале.
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 115 человек. «Поисковые работы продолжаются», пишет пресс-служба СУ СК. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной.