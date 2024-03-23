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Количество погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле» увеличилось до 115 человек

Количество погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле» увеличилось до 115 человек

23 марта 2024, 10:08
Фото: properm.ru
Поиски пострадавших продолжаются.

Сегодня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте теракте в «Крокусе Сити Холле» были обнаружены еще тела погибших. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 115 человек. «Поисковые работы продолжаются», пишет пресс-служба СУ СК. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

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#Теракт#Стрельба#Погибшие#Пострадавшие#Оперативно-розыскные мероприятия#Крокусе Сити Холл#Следственный комитет РФ
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